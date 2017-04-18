Развлекательный центр "Арена-Парк" предлагает нестандартное развлечение для всех любителей ушедших эпох.

Мероприятие проводится еженедельно и сопровождается развлекательной программой с конкурсами от ведущих и розыгрышами призов. Весь вечер играют музыкальные хиты 70-90-х.

Всем посетителям в тематических костюмах дарят бесплатный коктейль — алкогольный или безалкогольный.

Во время мероприятия работает штатный фотограф. Фотографии выкладываются на сайт и в группу "ВКонтакте".

На сегодняшний день развлекательный центр "Арена-Парк" является крупнейшим в Барнауле: 16 дорожек боулинга, 8 столов бильярда, большой детский развлекательный центр, бар, кафе и многое другое.

Ретро-боулинг проходит каждый четверг, начало программы в 22:00.

Развлекательный центр "Арена-Парк" находится по адресу:

г. Барнаул, Павловский тракт, 188 , ТРЦ "ARENA", 4 этаж.

Телефоны: +7 (3852) 22-68-38; +7-913-212-00-22