Развлекательный центр "Арена-Парк" предлагает нестандартное развлечение для всех любителей ушедших эпох.
Мероприятие проводится еженедельно и сопровождается развлекательной программой с конкурсами от ведущих и розыгрышами призов. Весь вечер играют музыкальные хиты 70-90-х.
Всем посетителям в тематических костюмах дарят бесплатный коктейль — алкогольный или безалкогольный.
Во время мероприятия работает штатный фотограф. Фотографии выкладываются на сайт и в группу "ВКонтакте".
На сегодняшний день развлекательный центр "Арена-Парк" является крупнейшим в Барнауле: 16 дорожек боулинга, 8 столов бильярда, большой детский развлекательный центр, бар, кафе и многое другое.
Ретро-боулинг проходит каждый четверг, начало программы в 22:00.
Развлекательный центр "Арена-Парк" находится по адресу:
г. Барнаул, Павловский тракт, 188 , ТРЦ "ARENA", 4 этаж.
Телефоны: +7 (3852) 22-68-38; +7-913-212-00-22
Комментарии
Кто выпустил педиковатого мальчика в штанах с зиг-загами???
Первая фотка. Девочка вторая справа. Нахрена такое седалище отожрала???
Блин! а почему- Четверг??!!!! Затея- СУПЕР!!!!!
08:26!!значит есть финансы на что отожрать )))не голодует!!