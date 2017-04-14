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Следственный комитет начал разбирательство в ситуации, связанной с применением полицейским табельного оружия в отношении 47-летнего пьяного дебошира в Алтайском крае.

Напомним, инцидент произошел накануне в Бурлинском районе, когда участковый уполномоченный прибыл по вызову на место семейного конфликта. В СКР уточняют, что в селе Новосельское случилась ссора между 47-летним мужчиной его престарелой матерью.

Полицейский был вынужден выстрелить в ногу дебоширу, который высказывал в адрес правоохранителя угрозу убийством с демонстрацией ножа.

"С телесными повреждениями мужчина госпитализирован в медицинское учреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что местный житель в январе текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за применение насилия в отношении этого же участкового уполномоченного полиции", — добавляют в Следственном комитете.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти.



