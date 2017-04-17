На рынке ипотечного кредитования продолжают снижаться ставки как на готовое жильё, так и на покупку квартир в новостройках. За последнее время в ипотечных программах банков произошло множество изменений: условия для получения кредитов стали более лояльными к покупателям, и теперь ипотека доступна даже тем, кто ещё недавно не мог её себе позволить. Сегодня можно выбрать правильную кредитную программу, и каждая семья сможет сэкономить на ипотеке 300-400 тыс. рублей, смело потратив их на покупку автомобиля, шубы, хорошей мебели или дачи.

Взять квартиру в ипотеку — одно из самых важных решений, с которым связаны несколько лет нашей жизни. Выбрать правильную кредитную программу, чьи условия будут согревать нам душу все эти годы, — это хороший фундамент для строительства семейного благополучия и уюта. Чтобы обеспечить такую возможность каждому барнаульцу, агентство недвижимости "Жилфонд" 22 апреля 2017 года проводит для горожан уникальную "Общегородскую ипотечную субботу". Мероприятие состоится в четырех офисах "Жилфонда". Смело можно выбрать ближайший офис и записаться по телефону 201-001.

На "Общегородской ипотечной субботе" будет оказана помощь населению в увеличении площади жилья:

Выдача ипотечного сертификата на оплату кредитного решения

Выдача выписки из бюро кредитных историй. Выбор из 1 521 квартиры* в новостройках

Выбор из 7 074 квартир* на вторичном рынке

Индивидуальные экскурсии по новостройкам

Способы получения ипотечного кредита без первоначального взноса

Методики обмена жилья без доплаты

Консультации по вопросам недвижимости

Кофе-брейк, вопросы специалистам

В ходе мероприятия представители банков расскажут гостям о самых выгодных и актуальных ипотечных программах, а специалисты "Жилфонда" ответят на любые вопросы.

Как уже было сказано, выбирать можно из 7 074 вариантов готового жилья (комнаты от 430 тыс. руб., однокомнатные квартиры от 970 тыс. руб., двухкомнатные квартиры от 1 100 тыс. руб., трехкомнатные квартиры от 1 350 тыс. руб.). Можно будет оформить ипотечный кредит с дополнительными льготами для клиентов "Жилфонда".

Банки-партнеры: ПАО Сбербанк. Проектные декларации по новостройкам уточняйте у специалистов агентства либо на сайте застройщика.*Информация действительна на момент публикации.

Мероприятие пройдёт 22 апреля во всех офисах "Жилфонда" с 10 до 15 часов.

Запись по телефону: 201-001.

Вход свободный

Офисы "Жилфонда": пр-т Ленина, 105, Малахова, 83, Попова, 125, Георгиева, 57