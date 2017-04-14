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Страны Европы переживают вспышку гепатита А, которая зафиксирована на территории 13 государств, сообщил Роспотребнадзор.

По данным ведомства, эпидемический подъем заболевания регистрируется в Европе с февраля 2016 года. "Общее число пострадавших составляет более 330 человек", — констатируют в Роспотребнадзоре.

Что касается стран, где произошла вспышка заболевания, то в их числе Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Голландия, Португалия, Испания и Швеция.

Россиян просят учитывать данную информацию при планировании своих поездок в Европу.

Напомним, гепатит А является вирусным заболеванием печени, которое передается через грязную воду, руки, продукты питания.