Автовокзал Барнаула сообщает об открытии предварительной продажи билетов на майские праздники.

Купить билет на все направления можно на любой день до 10 мая. Напомним, в 2017 году россияне отдыхают 29 апреля — 1 мая (суббота — понедельник), а потом 6 — 9 мая (суббота — вторник).

"Это поможет своевременно запросить у перевозчиков дополнительные автобусы для удовлетворения спроса", — отметили в администрации автовокзала.

Билеты можно купить в кассах автовокзала и на сайте e-traffic.ru.

Полное расписание движения автобусов Барнаульского автовокзала можно изучить на его сайте. Телефон единой справочной: (3852) 61-79-79.