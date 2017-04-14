Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден уверен, что Америка финансировала создание тоннелей для боевиков террористической организации "Исламское государство", на которые 13 апреля была сброшена крупная фугасная бомба GBU-43/B, сообщает gazeta.ru.

"Эти тоннели моджахедов, которые мы бомбим в Афганистане? Мы платили за них", — написал в своем твиттере Сноуден.

Он также привел скриншот статьи The New York Times от 2005 года, в которой говорится, что ЦРУ США финансировало создание этих тоннелей в 80-х годах. Их строительство велось для моджахедов, которые боролись с советскими войсками.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, Соединенные Штаты 13 апреля впервые применили мощнейшую фугасную авиационную бомбу в боевых условиях. Вес этой неядерной бомбы GBU-43B составляет 9,5 тонн. Целью атаки стали боевики группировки "Исламское государство".