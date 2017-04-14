Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Количество участков и жилых домов, подтопленных талыми и грунтовыми водами, увеличилось в Рубцовске.

По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, в данный момент в городе вода зашла на 343 участка, на которых проживают 935 человек. В 61 доме вода поднялась выше уровня пола.

"Силами 25 бригад ведётся откачка талых и грунтовых вод с придомовых территорий. Проложено две магистральные линии для сброса воды до дренажного канала. С подтопленных территорий на сегодняшний день откачано свыше 80 тысяч кубометров воды", - добавляют в экстренном ведомстве.

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Принято решение о наращивании группировки сил и средств, работающей на месте подтопления. Сейчас в ликвидации ситуации задействовано 210 человек и 68 единиц техники.

Напомним, что 11 апреля в погребе подтопленного гаража в результате несчастного случая погиб рубцовчанин — мужчина скончался в результате утопления.