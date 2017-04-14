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Общественные слушания по генплану Барнаула могут перенести на осень

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Перенос может быть связан с сентябрьскими выборами

Фото: Amic.ru

Общественные слушания по проекту генерального плана развития Барнаула (до 2036 года) могут пройти не раньше осени. Об этом корреспонденту ИА "Амител" сообщил депутат Барнаульской городской думы Геннадий Шейда.

По его словам, в  БГД сейчас обсуждается вопрос о переносе слушаний по генплану на октябрь. 

"Официально сообщается, что документ не готов, просто не успевают. На самом деле думаю, что это связано и с проведением выборов в гордуму", — сказал депутат Шейда, который в БГД представляет партию "РПР-Парнас".

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Он подчеркнул: у общественности и профессионалов к генплану возникло много вопросов, требующих серьезной доработки, а предстоящая избирательная кампания приведет к политизации документа, в которой администрация города не заинтересована.

Получить оперативный комментарий от администрации города на момент публикации новости не удалось.

Новый генплан был вынесен на общественные слушания в январе 2017 года. Общественность активно подключилась к его обсуждению. Настолько активно, что слушания были сорваны из-за большого количества желающих их посетить.

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Главный спорный объект, за что оппозиция неоднократно критиковала власти и разработчиков документа, — строительство нового полигона твердых бытовых отходов.

После сорванных слушаний документ отправили на доработку на неопределенное количество времени. Губернатор Алтайского края Александр Карлин и глава администрации Барнаула Сергей Дугин призвали вносить изменения с учетом мнения жителей.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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