Фото: vk.com/barneos22

Тело мужчины обнаружено возле одной из многоэтажек в Барнауле днем в пятницу, 14 апреля.

Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, он выпал из окна дома по улице Георгиева, 53.

В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru сообщили, что на место происшествия выехал следователь. Обстоятельства случившегося выясняются.