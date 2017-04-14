Фото: vk.com/barneos22
Тело мужчины обнаружено возле одной из многоэтажек в Барнауле днем в пятницу, 14 апреля.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, он выпал из окна дома по улице Георгиева, 53.
В краевом управлении Следственного комитета порталу Amic.ru сообщили, что на место происшествия выехал следователь. Обстоятельства случившегося выясняются.
Комментарии
Шизики полетели
А это и не заканчивалось. А что делать то то еще, наверное от счастья, что живет в процветающем крае.
Жена ушла, с работы уволили, новую работу не найти, долги платить нечем. Вот и результат.
НУ а че все в жизни нужно попробовать)))))))))
14.04.2017 14:49 гость ---
даже в обитаемом острове сняться не успел
А он точно выпал сам? Почему тело лежит на таком расстоянии, будто его вытолкнули из окна?
15:25, Вы не учитываете, что дом завален (на фото хорошо это видно)