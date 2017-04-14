Дворец культуры сахарного завода в Бийске решили закрыть и уже начали разбирать. Как рассказала "Бийскому рабочему" заведующая Елена Терехова, по документам клуб работает до 15-го числа и в нем продолжают заниматься творческие коллективы. Несмотря на это, рабочие демонтировали проводку, снимают двери, убирают линолеум, демонтировали зеркала в танцевальном зале.
По ее словам, из 25 коллективов после закрытия ДК останется всего четыре. В ДК занимались 400 человек, в том числе 200 детей. Они будут заниматься в молодежном центре "Родина". Из 20 сотрудников, как отметила Терехова, трудоустроят восемь человек.
Отметим, что Дом культуры сахарного завода было принято закрыть из-за нехватки бюджетных средств. Содержание учреждения обходилось городской казне в 2,7 миллиона рублей. Также приостановят работу несколько библиотек и пунктов выдачи литературы.
В марте с проблемой оптимизации учреждений культуры к бийским властям обратились члены Общероссийского народного фронта. В частности, ранее активисты ОНФ призвали власти пересмотреть решение о закрытии шести библиотек в городе. По мнению главы администрации Бийска Николая Нонко, город не может себе позволить "искусственно поддерживать невостребованные населением учреждения".
Между тем по данному вопросу было проведено специальное совещание с участием вице-премьера Алтайского края Андрея Щукина. В итоге сторонам удалось договориться о закрытии только одной библиотеки. В четырех будут пункты выдачи, судьба еще одной пока неизвестна. Причем краевые власти пообещали, что никто из сотрудников не будет сокращен, их переведут в другой пункт. Судьбу же сахарного завода должна была решить специальная комиссия, которая работала в Бийске.
При этом глава администрации наукограда Николай Нонко отмечал, что для сохранения деятельности Дома культуры сахарного завода изучаются возможности привлечения средств из внебюджетных источников. Администрация города планирует в полном объеме сохранить деятельность коллективов, базирующихся в Доме культуры. Их готовы принять культурные и спортивные центры города, в том числе СК "Заря", КЦ "Родина".
Комментарии
Правильно, зачем детям клубы - пускай лучьше ягу жрут и шпилят друг друга в подъездах.
Эти вруны что-то про величие страны рассказывают, про победы в Сирии и Украине. Не сегодня - завтра США победим А тем временем детские коллективы на улицу выбрасывают Больницы и школы закрывают. Такого даже при ЕБНе не было.
Парадокс, но хлопцы - разрушители имеют поддержку населения на подобные действия...
Лесюша,дружище,а что лично ты сделал для созидания? Организовал производство, взял для выращивания сельхозкультур пару сотен гектар или сотню поросей на мясо? Не? Конечно,удобней сидеть дома,насилуя своими холёными,номаникюренными пальчиками клаву! Хе, хе,хе! Нищеброд двухпроцентный!