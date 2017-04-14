Дворец культуры сахарного завода в Бийске решили закрыть и уже начали разбирать. Как рассказала "Бийскому рабочему" заведующая Елена Терехова, по документам клуб работает до 15-го числа и в нем продолжают заниматься творческие коллективы. Несмотря на это, рабочие демонтировали проводку, снимают двери, убирают линолеум, демонтировали зеркала в танцевальном зале.

По ее словам, из 25 коллективов после закрытия ДК останется всего четыре. В ДК занимались 400 человек, в том числе 200 детей. Они будут заниматься в молодежном центре "Родина". Из 20 сотрудников, как отметила Терехова, трудоустроят восемь человек.

Отметим, что Дом культуры сахарного завода было принято закрыть из-за нехватки бюджетных средств. Содержание учреждения обходилось городской казне в 2,7 миллиона рублей. Также приостановят работу несколько библиотек и пунктов выдачи литературы.

В марте с проблемой оптимизации учреждений культуры к бийским властям обратились члены Общероссийского народного фронта. В частности, ранее активисты ОНФ призвали власти пересмотреть решение о закрытии шести библиотек в городе. По мнению главы администрации Бийска Николая Нонко, город не может себе позволить "искусственно поддерживать невостребованные населением учреждения".

Между тем по данному вопросу было проведено специальное совещание с участием вице-премьера Алтайского края Андрея Щукина. В итоге сторонам удалось договориться о закрытии только одной библиотеки. В четырех будут пункты выдачи, судьба еще одной пока неизвестна. Причем краевые власти пообещали, что никто из сотрудников не будет сокращен, их переведут в другой пункт. Судьбу же сахарного завода должна была решить специальная комиссия, которая работала в Бийске.

При этом глава администрации наукограда Николай Нонко отмечал, что для сохранения деятельности Дома культуры сахарного завода изучаются возможности привлечения средств из внебюджетных источников. Администрация города планирует в полном объеме сохранить деятельность коллективов, базирующихся в Доме культуры. Их готовы принять культурные и спортивные центры города, в том числе СК "Заря", КЦ "Родина".