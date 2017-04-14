Фото: modernhdwallpaper.com

Космический зонд "Кассини" получил данные, говорящие о том, что на спутнике Сатурна – Энцеладе – могут существовать подходящие для возникновения жизни условия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на NASA.

По словам руководителя научного директората NASA Томаса Цурбухена, сейчас специалисты "находятся максимально близко к тому, чтобы назвать место, где есть ряд составляющих обитаемой среды".

Агентство пишет, что эти выводы были сделаны на основе данных о подледном океане Энцелада: на спутнике открыли водород, который в теории может обеспечить химический источник энергии для зарождения жизни.

Космический полет "Кассини" идет уже около 20 лет. Зонд начал изучать кольца Сатурна в ноябре минувшего года. Его орбита скорректирована таким образом, что "Кассини" совершает витки над и под полюсами планеты, "ныряя" каждые семь дней в самый неисследованный район внешнего края основных колец.

В NASA добавляют, что топливо зонда на исходе. Предполагается, что 15 сентября текущего года он войдет в атмосферу Сатурна, где завершит свое существование. Создатели надеются уберечь от обломков "Кассини" луны планеты, на которых потенциально возможна жизнь.