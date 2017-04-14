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Минздрав России будет вести федеральные регистры лиц, которые инфицированы ВИЧ и туберкулезом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованное на сайте правительства постановление.

В справке к документу сказано, что данные правила позволят сформировать федеральные и региональные персонифицированные базы данных о ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом, находящихся на медобслуживании в медицинских организациях, подведомственных федеральным и региональным органам власти. Это делается "в целях организации оказания им медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными препаратами", подчеркивается в справке.

Отмечается, что федеральные регистры включают в два типа сегментов с информацией — федеральные и региональные. Новые правила определяют порядок ведения регистров, а также предоставления сведений региональных сегментов в соответствующие федеральные. Региональные сегменты федеральных регистров будут вести органы госвласти субъектов Федерации. Эти базы данных помогут оказывать инфицированным медпомощь, в том числе обеспечивать их лекарствами.

"Коммерсант" уточняет, что в федеральных регистрах должны содержаться данные о номере обязательного пенсионного страхования, Ф.И.О. человека, его место жительства и паспортные данные, дата включения в регистр, диагноз, результаты наблюдений, сведения об инвалидности, состоянии здоровья, оказанной помощи, обслуживающей его медорганизации и уникальный регистрационный номер.

При этом инфицированные вирусом ВИЧ люди и больные туберкулезом, которым поставили диагноз до вступления в силу постановления, должны быть включены в региональный сегмент соответствующего федерального регистра не позднее 1 июля 2017 года.

Агентство добавляет, что федеральный регистр ВИЧ-инфицированных граждан запустили в российских регионах в начале текущего года — на его основании пациенты получают лекарства. Глава российского Минздрава Вероника Скворцова заявляла, что создание регистра поможет оптимизировать распределение всех возможностей, диагностических и лечебных, стандартизировать статистику и выйти на международные структуры с одними и теми же данными.