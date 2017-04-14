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Пожилой житель Барнаула лишился почти 50 тысяч рублей, пустив в свой дом незнакомца, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве отмечают, что вечером 12 апреля к дому горожанина 1931 года рождения на улице Паровозной подъехал автомобиль. Незнакомец попросил у пенсионера оказать ему услугу, отметив, что собирается уехать на время за пределы региона. Мужчина предложил горожанину оставить на сохранение крупную сумму денег.

"Доверившись злоумышленнику, 86-летний горожанин впустил в дом незваного гостя. Оставив на столе гостеприимного хозяина почти 50 тысяч евро, подозреваемый отвлек пожилого человека, а сам в это время тайно похитил принадлежащие потерпевшему 50 тысяч рублей, после чего скрылся. Мужчина вскоре заметил пропажу, но обратился в полицию только на следующий день", — указывают полиции.

Прибывшие на место правоохранители установили, что оставленные незнакомцем деньги являются ничем иным, как "билетами банка приколов". Возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении кражи разыскивается мужчина цыганской либо азиатской внешности. На вид подозреваемому около 30 лет. Рост – 170-180 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные короткие. Злоумышленник был одет в белую рубашку, черные брюки, светлые туфли. Может передвигаться на автомобиле белого цвета.