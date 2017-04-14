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Скамья подсудимых ждет троих жителей Рубцовска по обвинению в похищении человека, сообщили в краевой прокуратуре.

Согласно версии следствия, перед совершением преступления обвиняемые находились в парке имени Кирова и узнали, что их общему знакомому были причинены телесные повреждения.

В итоге злоумышленники решили похитить обидчика приятеля. Избив его, они на автомобиле увезли потерпевшего в один из частных домов и бросили в погреб.

"Как пояснил потерпевший, после того как его бросили в погреб, он потерял сознание. Очнувшись, он смог выбить крышку погреба и направился в полицию, где сообщил о произошедшем", — добавляют в прокуратуре.

Один из соучастников преступления также похитил у потерпевшего сотовый телефон, паспорт и иные важные личные документы.