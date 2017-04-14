Фото: news.ngs.ru

Жители Новосибирска в четверг, 13 апреля, собрались на перекрестке улицы Котовского и Геодезической ради поздравления с днем рождения большой дорожной ямы, которая существует уже более года, пишет портал "НГС.Новости".

Местный житель, маркетолог Дмитрий Мишин уточнил, что день рождения празднуется именно в этот день, так как 13 апреля новосибирец стал вести Twitter-аккаунт от имени ямы. "Собственно, всю ее историю там можно прочесть", — уточнил он.

Мишин добавил, что поздравить яму пришли сначала порядка десяти местных жителей, а затем к ним присоединились еще ряд прохожих с воздушными шарами. Также пришли отец с дочкой, принесли торт, поздравили и ушли, подчеркнул он.

Организаторы акции отметили, что незадолго до ее начала на место прибыли дорожники и поставили ограждение вокруг ямы.