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Новости

Житель Барнаула сломал ребра девочке во время занятий по развитию речи

, ИА "Амител"
После этого инцидента ребенка изъяли из семьи

Фото: primrep.ru

Прокуратура Ленинского района Барнаула обратилась в суд с требованием возместить вред, причиненный малолетней девочке со стороны семьи опекуна ребенка.

Так, летом 2016 года девочку передали под опеку жительнице краевой столицы, с которой был заключен договор о приемной семье. С этого времени ребенок проживал вместе с опекуном и ее супругом, а также их старшей дочерью.

В октябре прошлого года муж опекунши во время занятия с девочкой по развитию речи разозлился на ребенка из-за отказа повторять упражнения и умышленно нанес ей по туловищу не менее двух ударов кулаком.

В итоге у ребенка оказались сломаны ребра. О случившемся стало известно спустя почти два месяца, когда при обследовании врачи обнаружили указанные повреждения.

"Незамедлительно девочка специалистами отдела по охране прав детства администрации Ленинского района г. Барнаула была изъята из семьи и помещена в специальное детское учреждение, где и находится в настоящее время", — добавляют в прокуратуре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он приговорен к девяти месяцам лишения свободы условно.

Кроме того, в связи с произошедшим прокуратура потребовала через суд компенсации морального вреда в интересах девочки.

"Кроме того, требования о солидарном взыскании вреда предъявлены и бывшему опекуну, который в нарушение требований законодательства недолжным образом исполнял свои обязанности, что привело к возникновению ситуации, в которой не обеспечена безопасность ребенка", — резюмируют в надзорном ведомстве.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.04.2017 16:59
- гость -

"Он приговорен к девяти месяцам лишения свободы условно." ---------- Что у нас за государствo уpoдскoe! За не cогласованный митинг - cадят, за избиeние девочки - условно.

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14.04.2017 17:05
- гость -

потому что он учил её русскому.за незнание этого языка и убить могут

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14.04.2017 17:16
гость

Ребенку сломал два ребра, и всего лишь 9 месяцев условно!!! Помимо сломанных ребер у ребенка еще и психологическая травма, возможно на всю жизнь!! Этому "человеку" только 9 месяцев условно!! Куда катится наша страна?

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14.04.2017 17:24
- гость -

14.04.2017 16:59, вы еще скажите, за простое рисование денег государство жестоко карает

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14.04.2017 17:39
- гость -

В Сирию его ! В штрафбат!

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14.04.2017 19:49
natalia_smirnova77_vkontakte

Понаберут детей под опеку ради пособий, которые кстати не маленькие, а потом издеваются. ТАКИХ учителей надо отсеивать еще в процессе оформления опеки. Посадить обоих.

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