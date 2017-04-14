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Житель Барнаула сломал ребра девочке во время занятий по развитию речи

, ИА "Амител"
После этого инцидента ребенка изъяли из семьи

Фото: primrep.ru

Прокуратура Ленинского района Барнаула обратилась в суд с требованием возместить вред, причиненный малолетней девочке со стороны семьи опекуна ребенка.

Так, летом 2016 года девочку передали под опеку жительнице краевой столицы, с которой был заключен договор о приемной семье. С этого времени ребенок проживал вместе с опекуном и ее супругом, а также их старшей дочерью.

В октябре прошлого года муж опекунши во время занятия с девочкой по развитию речи разозлился на ребенка из-за отказа повторять упражнения и умышленно нанес ей по туловищу не менее двух ударов кулаком.

В итоге у ребенка оказались сломаны ребра. О случившемся стало известно спустя почти два месяца, когда при обследовании врачи обнаружили указанные повреждения.

"Незамедлительно девочка специалистами отдела по охране прав детства администрации Ленинского района г. Барнаула была изъята из семьи и помещена в специальное детское учреждение, где и находится в настоящее время", — добавляют в прокуратуре.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он приговорен к девяти месяцам лишения свободы условно.

Кроме того, в связи с произошедшим прокуратура потребовала через суд компенсации морального вреда в интересах девочки.

"Кроме того, требования о солидарном взыскании вреда предъявлены и бывшему опекуну, который в нарушение требований законодательства недолжным образом исполнял свои обязанности, что привело к возникновению ситуации, в которой не обеспечена безопасность ребенка", — резюмируют в надзорном ведомстве.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

14.04.2017 16:59
- гость -

"Он приговорен к девяти месяцам лишения свободы условно." ---------- Что у нас за государствo уpoдскoe! За не cогласованный митинг - cадят, за избиeние девочки - условно.

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14.04.2017 17:05
- гость -

потому что он учил её русскому.за незнание этого языка и убить могут

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