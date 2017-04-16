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Величайшая из рассказанных историй: лучшие фильмы про Иисуса Христа

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Главные фильмы, которые стоит посмотреть на "Пасху"

Католики и православные верующие 16 марта отмечают один из главных праздников — "Пасху". По случаю этого события Amic.ru решил вспомнить главные художественные фильмы о жизни Иисуса Христа. Тем более, что "Новый завет" экранизировали такие великие режиссеры, как Пьер Паоло Пазолини и Мартин Скорсезе.

"Евангелие от Матфея" (1964)

В полудокументальной манере с использованием непрофессиональных актеров в черно-белом изображении рассказывается о жизни Иисуса Христа. Сценарий написан по Евангелию от Матфея. Выдающийся и самый лучший фильм про Иисуса, который в изображении Пазолини более суровый, а сам режиссер смело уходит от канонического текста, показывая свое видение этой великой истории.

Многие актёры не были профессионалами: Энрике Ирасоки, исполнивший роль Иисуса - 19-летний студент из Испании, а остальные актёры были, в основном, местными жителями из итальянского города Матера, в котором снимался фильм.

В 1964 году его картина "Евангелие от Матфея" получила не только специальную премию жюри, но и большой приз экуменического жюри. Сам же фильм оказался посвящённым памяти римского папы-реформатора Иоанна XXIII.

"Величайшая из когда-либо рассказанных историй" (1965)

Масштабное историческое полотно о жизни и страстях Христовых поражает своей мощью и глубиной. Четырехчасовая картина, где образ сына бога показан, как обычный живой человек, со своими слабостями и мудростью. Роль Иисуса в этой ленте исполнил немецкий актер Макс фон Сюдов, известный по своей работе с Ингмаром Бергманом. Фильм претендовал сразу на пять премий "Оскар" в том числе за визуальные эффекты и работу оператора.

"Иисус из Назарета" (1977)

Знаменитый сериал итальянского мастера Франко Дзеффирели, в котором показан жизненный путь Иисуса Христа от Рождества до Вознесения воссоздан здесь до мельчайших подробностей. Это биография реального человека, именно в этом качестве вызывающая интерес у жителя XX столетия с его повышенным интересом к собственной личности.

Как и  "Моисей", созданный двумя годами ранее, фильм "Иисус из Назарета" поставлен английскими и итальянскими кинематографистами, причём по заказу Ватикана. К написанию сценария был привлечен Энтони Берджесс, прославившийся романом "Заводной апельсин".

"Последнее искушение Христа" (1988)

Самый скандальный фильм в нашем списке в котором Иисус показан как обычный человек. Экранизация культового романа Никоса Казандзакиса. Иисус зарабатывает на жизнь тем, что рубит кресты, на которых представители римской власти распинают преступников. Иисуса посещают голоса и видения — он догадывается, что избран, но не может понять, в чём его предназначение и кем он избран: Богом или дьяволом. Иуда, друг Иисуса, страстно осуждает его за сотрудничество с властями и даже избивает Иисуса.

Выход фильма сопровождал огромный скандал, когда Ватикан стал обвинять режиссера Мартина Скорсезе в оскорблении чувств верующих. Фильм затронул щепетильные для церкви темы и навлёк на себя массовую критику со стороны религиозных организаций. В итоге многие кинотеатры отказались показывать фильм. Даже телеканал НТВ в 1997 году подвергся критике после показа его в своем эфире. Многие называют работу Скорсезе "шедевром", другие же "Последнее искушение Христа" самым слабой работой в его карьере. В начале 2017 года в прокат вышла новая лента режиссера на религиозную тему — "Молчание".

"Страсти Христовы" (2004)

"Оскароносный" режиссер Мэл Гибсон очень верит в бога, но даже он не предполагал, что его работа "Страсти Христовы" станет настолько успешным. Он не согласен с Ватиканом по вопросу языка, на котором должны проводиться богослужения. Гибсон считает, что только на латыни. Единственная дочь Мэла Гибсона в 2002 году заявила, что желает стать монахиней. Попытка детально воссоздать последние двенадцать часов из жизни Иисуса Христа принесла Гибсону 700 миллионов долларов, а фильм "Страсти Христовы" приобрел культовый статус.

Фильм начинается с эпиграфа из ветхозаветной книги пророка Исаии, которая считается в христианском учении основным ветхозаветным пророчеством о Христе.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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