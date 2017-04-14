Фото: adsnai.lunbidsofas.ru

20-летняя девушка обратилась за помощью к спасателям в четверг, 13 апреля, оказавшись в ловушке из-за захлопнувшегося дивана, сообщается в группе МАСС Новосибирска во "ВКонтакте".

Девушка рассказала, что поздно вечером сидела на диване и хотела подключить мышку к ноутбуку, однако устройство выскользнуло из ее руки и упало за спинку. Встав над диваном, жительница Новосибирска подняла сиденье, просунула руку, однако в этот момент диван захлопнулся, а рука девушка оказалась заблокирована.

Оказавшаяся в плену девушка попыталась самостоятельно освободиться, однако она была в такой неудобной позе, что поднять сиденье дивана было невозможно.

В итоге хозяйка дома дотянулась до лежащего неподалеку телефона и позвонила в МАСС.

Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь, зашли в квартиру и освободили девушку из тисков. Отмечается, что к тому моменту ее рука уже начала отекать, однако медпомощь горожанке не понадобилась.