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20-летняя жительница Новосибирска с ноутбуком застряла в диване

, ИА "Амител"
Девушка оказалась в неудобном положении, попытавшись достать упавшую за спинку компьютерную мышь

Фото: adsnai.lunbidsofas.ru

20-летняя девушка обратилась за помощью к спасателям в четверг, 13 апреля, оказавшись в ловушке из-за захлопнувшегося дивана, сообщается в группе МАСС Новосибирска во "ВКонтакте".

Девушка рассказала, что поздно вечером сидела на диване и хотела подключить мышку к ноутбуку, однако устройство выскользнуло из ее руки и упало за спинку. Встав над диваном, жительница Новосибирска подняла сиденье, просунула руку, однако в этот момент диван захлопнулся, а рука девушка оказалась заблокирована.

Оказавшаяся в плену девушка попыталась самостоятельно освободиться, однако она была в такой неудобной позе, что поднять сиденье дивана было невозможно.

В итоге хозяйка дома дотянулась до лежащего неподалеку телефона и позвонила в МАСС.

Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь, зашли в квартиру и освободили девушку из тисков. Отмечается, что к тому моменту ее рука уже начала отекать, однако медпомощь горожанке не понадобилась.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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14.04.2017 17:33
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