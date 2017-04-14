Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко 13 апреля навестил в больнице 15-летнюю жительницу Барнаула Александру Зяблицкую, пострадавшую от взрыва в метро 3 апреля.

Губернатор подарил девушке новый планшет и книгу об архитектуре Северной столицы.

Как пишет "КП", девушка заканчивает 9 класс и собирается приехать в Петербург учиться на дизайнера. Приехала вместе с бабушкой, чтобы присмотреть колледж, походить по музеям. В тот день спустились на Сенной, и прогремел взрыв. И бабушка, и внучка живы. Саша лечилась в Детской городской больнице имени Раухфуса, у нее диагностировали сотрясение мозга, также девочка получила ожоги.

"Саша говорит, что обязательно вернется в Северную столицу и будет здесь учиться", — сказано в сообщении.

3 апреля в результате взрыва в метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" в Санкт-Петербурге погибли 14 человек и еще около 50 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. По версии следствия, 22-летний смертник Акбаржон Джалилов привел в действие самодельное взрывное устройство мощностью 300–500 граммов в тротиловом эквиваленте. Во время теракта пострадали две жительницы Барнаула – 58-летняя Вера Зяблицкая и ее 15-летняя внучка Александра, которая приехала в Северную столицу, чтобы поступить в колледж на дизайнера.