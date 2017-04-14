Фото: kursktv.ru

Два человека погибли, еще один, по предварительной информации, получил травмы при столкновении грузового поезда со школьным микроавтобусом на железнодорожном переезде в Омской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 14 апреля, на нерегулируемом переезде в Нововаршавском районе, в микроавтобусе ехали десять детей.

Жертвами столкновения стали водитель и сопровождающий, еще одного ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В то же время "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе скорой помощи региона пишет, что в аварии пострадали двое, а погиб один человек. По предварительным данным, в ДТП погибли учительница, госпитализирован ребенок с травмами средней тяжести, а также водитель "Газели" с тяжелыми травмами.

Этот же источник отметил, что для осмотра в местную больницу доставили еще четверых детей, однако позже их отпустили домой. Всего в микроавтобусе находилось 12 человек, в том числе 10 детей.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.