Православные христиане готовятся к празднованию Светлой Пасхи. В ночь на воскресенье, с 15 на 16 апреля, в храмах Алтайского края пройдут праздничные богослужения. Эта служба считается одной из самых красивых и торжественных. В начале службы пройдет крестный ход. Священнослужители и прихожане трижды пройдут вокруг храма, затем вернутся в него и продолжат службу внутри.

Телекомпания "Катунь 24" будет вести прямую трансляцию со службы в одном из старейших храмов Барнаула — храме Димитрия Ростовского. Читатели ИА "Амител" также могут посмотреть прямую трансляцию праздничного богослужения на сайте Amic.ru. Вести службу будет митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.