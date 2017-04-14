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Власти Барнаула грозят управляющим компаниям лишением лицензий за разрушение фасадов в контексте того, что в краевой столице уже имеют место подобные факты. В частности, фасады домов осыпаются на проспектах Ленина, Строителей и Социалистическом.

"Основной причиной разрушений фасадов является отсутствие текущего ремонта, своевременных плановых осмотров, мер по устранению выявленных дефектов, деформаций конструкций зданий. Такие дефекты могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций, обрушению строительных элементов", — констатируют в городской администрации.

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В мэрии добавляют, что УК часто самоустраняются от своих прямых обязанностей по обслуживанию жилищного фонда, что усугубляет состояние крыш, фасадов.

Власти подчеркивают, что они готовы привлекать управляющие организации к ответственности за ненадлежащее содержание жилищного фонда, в том числе и путем лишения их права присутствовать на рынке.

Также в мэрии назвали компании, к которым у властей есть наиболее существенные вопросы. В их числе: