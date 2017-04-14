Фото: barnaul.org
Власти Барнаула грозят управляющим компаниям лишением лицензий за разрушение фасадов в контексте того, что в краевой столице уже имеют место подобные факты. В частности, фасады домов осыпаются на проспектах Ленина, Строителей и Социалистическом.
"Основной причиной разрушений фасадов является отсутствие текущего ремонта, своевременных плановых осмотров, мер по устранению выявленных дефектов, деформаций конструкций зданий. Такие дефекты могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций, обрушению строительных элементов", — констатируют в городской администрации.
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В мэрии добавляют, что УК часто самоустраняются от своих прямых обязанностей по обслуживанию жилищного фонда, что усугубляет состояние крыш, фасадов.
Власти подчеркивают, что они готовы привлекать управляющие организации к ответственности за ненадлежащее содержание жилищного фонда, в том числе и путем лишения их права присутствовать на рынке.
Также в мэрии назвали компании, к которым у властей есть наиболее существенные вопросы. В их числе:
- ООО "УК "Старый Барнаул";
- ООО "УК Прогресс";
- ООО "Приоритет";
- ООО "ЖЭК Петровское";
- ООО "УК Уют и согласие";
- ООО "Город";
- ООО "Первая";
- ООО "Мастер";
- ООО "ЖЭК";
- ООО "УК Возрождение";
- ООО "АСК Плюс".
Комментарии
Грозят они уже много лет. А в УК народные деньги тупо воруют. Не лицензии забирать надо, а садить воров.
И что же мешает властям задать эти свои вопросы?