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Новые камеры ГИБДД в Барнауле начали фиксировать такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд за стоп-линию. Об этом в пятницу, 14 апреля, сообщает "Катунь 24".

Уточняется, что камеры стоят на двух оживленных перекрестках: проспекты Строителей — Социалистический, а также проспект Ленина — улица Молодежная. Камеры уже находятся в работе и фиксируют нарушения.

Напомним, что размер штрафа за проезд "на красный" составляет 1000 рублей, а за пересечение стоп-линии — 800 рублей.

В ГИБДД подчеркивают, что вероятность ошибки в работе комплексов исключена, поскольку камера точно знает, когда загорается запрещающий сигнал светофора и где расположена стоп-линия.

Издание добавляет, что жители города, которые получили квитанции за выезд за стоп-линии, недовольны, поскольку считают, что не нарушали ПДД.