Ученые выяснили, чем планшеты и смартфоны вредны для маленьких детей: это сокращает время их сна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Scientific Reports.

Такой вывод ученые сделали после онлайн-опроса родителей, воспитывающих детей в возрасте от шести до 36 месяцев. Их просили рассказать, сколько часов спит ребенок, сколько времени ему требуется, чтобы заснуть, и как часто он просыпается.

70% опрошенных родителей имеют дома смартфон или планшет. 51% детей в возрасте от 6 до 11 месяцев из числа этих родителей пользовались гаджетами, 92% детей — от двух до трех лет.

Ученые выяснили, что каждый час, который ребенок пользовался устройством, сокращал детский сон на 15,6 минут. И им сложнее заснуть.