Ученые выяснили, что лак для ногтей, антибактериальное мыло, кремы против старения и многие другие продукты содержат в высокой концентрации соединения, которые наносят вред женской фертильности.

Химические соединения воздействуют на гормоны и репродуктивную систему женщины. Страдает работа яичников, наблюдаются выкидыши, бесплодие.

Опасно антибактериальное мыло. Оно, по словам экспертов, может свести на нет шансы на зачатие. В таком продукте содержится триклозан. Это соединение, нарушающее гормональный баланс и воздействующее на репродуктивную систему.

Среди опасных средств парабены – консерванты. Они входят в состав некоторых шампуней, кондиционеров и мыла. Они призваны предотвратить рост бактерий, но их высокая концентрация уменьшает вероятность создания здоровых яйцеклеток или сперматозоидов.

Лак для ногтей содержит целый коктейль из опасных соединений. Они могут стать причиной врожденных дефектов, бесплодия и у мужчин, и у женщин. В целом многие соединения в косметике способны спровоцировать выкидыш, преждевременные роды, появление ребенка с низкой массой тела, проблемами в обучении, поведении или с повреждениями мозга, почек, нервной системы, передает MED daily.