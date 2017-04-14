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В российском внешнеполитическом ведомстве назвали "странной" критику со стороны Запада в адрес заместителя постпреда РФ в ООН Владимира Сафронкова после его резкого выступления в Совете Безопасности ООН, пишет "Российская газета".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что западные коллеги "из месяца в месяц и из года в год упражняются в оскорбительных высказываниях в адрес России и ее политики", в результате чего наступает такой момент, когда необходимо послать серьезный эмоциональный сигнал. Он добавил, что те, кто сидит в зале Совбеза или Исполнительного Совета ОЗХО, находятся в состоянии "политического зомбирования".

"Вы представьте себе ситуацию, что мы продолжали бы разговор в том жанре, что, ваше превосходительство, преисполненные полного уважения почтения к вам просили бы уделить несколько минут вашего драгоценного времени для того, чтобы вы прислушались к нашей позиции. Какой будет эффект? Такой, что эти превосходительства в итоге уверуют окончательно в свое превосходство над всеми", — отметил Рябков, добавив, что "этим превосходительствам <...> все как об стенку горох, хоть кол на голове теши им". "Есть еще пословица другая – про глаза и росу", — подчеркнул Рябков.

По его словам, Сафронков сказал в данной ситуации ровно то, что требовалось. Также замглавы МИД РФ подчеркнул, что представителям Запада необходимо вначале подумать над своим поведением.

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"Уверяю вас, он может изъясняться на любых языках, на иностранных, и дозировать степень дипломатической учтивости в зависимости от обстановки", — заключил Рябков.