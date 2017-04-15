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Теплая погода и дожди в некоторых районах прогнозируются в Алтайском крае в субботу, 15 апреля.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, осадки ожидаются в предгорных районах. Днем по краю +12...+17 градусов. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, местами в восточных районах порывы до 11-16 метров.

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На территории краевой столицы осадков в этот день не ожидается. Днем в Барнауле будет +13...+15 градусов. Ветер западный, до 11 метров в секунду.