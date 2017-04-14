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Десять жителей Барнаула, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности, предстанут перед судом. Расследование уголовного дела в их отношении завершено и направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, с февраля 2012 года по июнь 2014 года участники организованной группы вели незаконную банковскую деятельность на территории региона под руководством депутата Рубцовского городского Совета депутатов Алтайского края Сергея Афанасьева и экс-сотрудника банка.

Их деятельность заключалась в незаконном кассовом обслуживании физических и юридических лиц путем перевода безналичных денег в наличные, а также выдачи "налички" клиентам с участием заранее созданных и находящихся под контролем бывших депутата и банковского сотрудника организаций и физических лиц. Благодаря этому обвиняемые извлекали выгоду: организации при обналичивании денег брали комиссию не менее 2,2% от каждой сделки.

В итоге доход от преступной деятельности составил свыше 10 миллионов рублей.

Подчеркивается, что объем уголовного дела составил более 100 томов, расследование было осложнено из-за большого количества фигурантов, продолжительного периода их преступной деятельности и сложности способов совершения преступлений.

В пресс-службе уточняют, что уголовное дело в отношении экс-депутата выделено в отдельное производство из-за того, что он скрывается от следователей, а также объявлен в международный розыск.