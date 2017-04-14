Фото: vk.com/act54

Жители Новосибирска в четверг, 13 апреля, заметили в небе над городом зависшее черное кольцо, сообщается в группе "АСТ-54" "ВКонтакте".

Отмечается, что многие пользователи посчитали фотографии и видео обработанными, назвав их розыгрышем. Другие жители города и вовсе подумали, что планету посетили инопланетяне, вспомнив фильм "Прибытие", а кольцо является следом от их корабля.

Однако в сообщении уточняется, что подобное явление возникало в 2015 году над поселком Шортанды (Казахстан). Тогда ученые предположили, что кольцо, вероятнее всего, является солитоном — углеводородной сажей, которую вихрь собрал в кольцо и поднял в воздух.