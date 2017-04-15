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Власти Барнаула включили в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности 122 объекта. Как сообщили в пресс-центре городской администрации, этот план рассчитан на период с 2017 по 2019 год.

По итогам первого квартала текущего года от приватизации муниципального имущества поступило 11 миллионов рублей. В качестве арендной платы за использование нежилых помещений и объектов инженерной инфраструктуры в бюджет краевой столицы за первые три месяца текущего года поступило 78 миллионов рублей.

"С начала года комитет по управлению муниципальной собственностью объявил 14 торгов, на пять больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. На продажу выставлены 62 объекта недвижимости. За аналогичный период 2016 года выставлялось только 19 объектов недвижимости", — добавляют в мэрии.

Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин поставил подчиненным задачу искать пути роста поступления неналоговых доходов в городскую казну.

"Надо снижать неэффективные расходы, реализовывать непрофильное имущество, искать иные способы пополнения городского бюджета, чтобы исполнять свои обязательства перед жителями города", — подчеркнул глава горадминистрации.

Кстати, напомним, что буквально на днях власти краевого центра сумели продать здание Центрального рынка. Имущественный комплекс был реализован за 53,2 миллиона рублей.