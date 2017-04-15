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Власти Барнаула включили в прогнозный план приватизации объектов муниципальной собственности 122 объекта. Как сообщили в пресс-центре городской администрации, этот план рассчитан на период с 2017 по 2019 год.
По итогам первого квартала текущего года от приватизации муниципального имущества поступило 11 миллионов рублей. В качестве арендной платы за использование нежилых помещений и объектов инженерной инфраструктуры в бюджет краевой столицы за первые три месяца текущего года поступило 78 миллионов рублей.
"С начала года комитет по управлению муниципальной собственностью объявил 14 торгов, на пять больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. На продажу выставлены 62 объекта недвижимости. За аналогичный период 2016 года выставлялось только 19 объектов недвижимости", — добавляют в мэрии.
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин поставил подчиненным задачу искать пути роста поступления неналоговых доходов в городскую казну.
"Надо снижать неэффективные расходы, реализовывать непрофильное имущество, искать иные способы пополнения городского бюджета, чтобы исполнять свои обязательства перед жителями города", — подчеркнул глава горадминистрации.
Кстати, напомним, что буквально на днях власти краевого центра сумели продать здание Центрального рынка. Имущественный комплекс был реализован за 53,2 миллиона рублей.
Комментарии
Как алкаши всё распродают.
Диберал-компрадоры считают, что чем больше распродадут государственной собственности, тем лучше для экономики. Причем это не от неумения управлять собственностью для получения прибыли, а в целях угодить своим хозяевам и получить собственную сиюминутную выгоду.
От арену получают больше в несколько раз, чем от продажи, при этом от аренды более-мене постоянный доход, но все равно как цель продать всё. Может я что-то не догоняю?
Все правильно Вы догоняете.И меня этот парадокс смущает. Но закрадывается подленькая мысль. На доходах с аренды себе родимому в карман не шибко отщипнешь, а вот при приватизации... Ведь,как это не странно, но к участию в торгах допускаются только фирмешки лиц,приближенных к императору.При чем, если это действительно интересный,стоящий объект, то можно не сомневаться, что свою поганую лапу туда запустит компания Шония-Ракша.
У нас по другому деньги не умеют получать. Только продают всё. Кто-то нефть продаёт, кто-то муниципальную собственность.