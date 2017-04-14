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Военные Украины должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", а самым главным является "не проскочить границу", заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов. Такой ответ прозвучал на вопрос, когда и чем может закончиться военная операция в Донбассе, пишет РИА "Новости" со ссылкой на BBC Украины.

Турчинов в интервью подчеркнул, что 2016 год стал первым, когда украинские солдаты "не сдали ни одного метра земли, а <...> приобрели десятки километров".

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин отметил, что, таким образом, Турчинов, возглавляющий Совет нацбезопасности страны, открыто заявляет о нарушении Украиной минских договоренностей и продвижении вглубь серой зоны.

Ранее контактная группа в Минске договорилась о введении в действие режима прекращения огня в Донбассе с четверга, 13 апреля. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что уже спустя час после начала действия перемирия Киев нарушил его, отметив, что украинские власти еще ни разу не выполнили обещания о соблюдении перемирия.

Агентство напоминает, что Киев на протяжении трех лет ведет военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. По данным ООН, жертвами военных столкновений стали порядка десяти тысяч человек.