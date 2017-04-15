Фото: avito.ru

Коттедж площадью 297,8 квадратных метра на участке 10 соток продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 14,5 миллионов рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.ru.

В объявлении подчеркивается, что дом создан по дизайнерскому проекту. На первом этаже находится большая прихожая, кабинет, гостевая комната, гостевой санузел с душевой кабиной, кухня-столовая и гостиная.

На втором этаже расположены три спальни и санузел с большой ванной джакузи.

На цокольном этаже располагается постирочная комната с теплыми полами, мастерская, комната для бильярдной и холодная кладовая.

Читайте также: Дом с аквариумом и огромной печью продают в Барнауле за 23,5 млн руб. Фото

Участок разделен на сад и зону отдыха с газоном, цветами, небольшим прудом и площадкой для надувного бассейна. Имеется баня с летней террасой, большой комнатой отдыха с камином.



