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Порядка 36 боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ) были ликвидированы в результате удара США самой мощной неядерной бомбой GBU-43/B по позициям террористов в Афганистане, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны страны.

Военные уточняют, что после удара были уничтожены базы боевиков в провинции Нангархар и крупный тайник оружия. В Минобороны отмечают, что Штаты нанесли удар по деревне в долине Моманд, где боевики использовали сеть пещер для укрытия.

Среди мирных жителей жертв и пострадавших нет. По словам главы исполнительной власти Афганистана Абдуллы Абдуллы, для этого власти США координировали силы с правительством страны и "приложили большие усилия".

Напомним, Штаты атаковали позиции боевиков бомбой GBU-43/B, известной также как Mother of All Bombs (с англ. — "Мать всех бомб"), вечером в четверг, 13 апреля.

В Белом доме отметили, что целью удара стала система тоннелей, используемых террористами. Пресс-секретарь администрации американского главы Шон Спайсер заявил, что свободное перемещение боевиков угрожало военным советникам США и афганским силам в этом районе.