Фото: скриншот с трансляции телеканала Катунь 24

Ледоход на Оби в районе Барнаула набрал полную силу вечером в пятницу, 14 апреля.

Большая льдина, стоявшая в районе нового моста почти всю неделю, перестала существовать и более не сдерживает ледоход.

Читайте также: Ледоход начался на Оби в Барнауле. Трансляция

Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, подвижки льда в районе речного вокзала начались в понедельник, 10 апреля.

Трансляцию ледохода ведет телеканал "Катунь 24".