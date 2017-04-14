Фото: скриншот с трансляции телеканала Катунь 24
Ледоход на Оби в районе Барнаула набрал полную силу вечером в пятницу, 14 апреля.
Большая льдина, стоявшая в районе нового моста почти всю неделю, перестала существовать и более не сдерживает ледоход.
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Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, подвижки льда в районе речного вокзала начались в понедельник, 10 апреля.
Трансляцию ледохода ведет телеканал "Катунь 24".
Комментарии
Как вы достали уже со своим ледоходом...
14.04.2017 22:20 ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР
сплавился бы ты уже на льдине))) хотяб до шелаболихи)))
Тебе надо ты и сплавляйся! Вот не сегодня, завтра ледоход пройдёт. О чем вещать будете!)))
На меня надвигается По реке битый лёд....... Пою такой!