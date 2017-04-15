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Пострадавший при взрыве в Петербурге студент сам изготовил взрывчатку - СКР

, ИА "Амител"
Следователи сообщили, что пострадавший учится на первом курсе, увлекается химией и сам изготовил бомбу

Фото: соцсети

17-летний подросток, который в четверг, 13 апреля, получил травму обеих рук из-за взрыва, самостоятельно изготовил взрывчатку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК.

Отмечается, что по факту произошедшего было возбуждено дело по статье "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Согласно материалам дела, несовершеннолетний является студентом первого курса одного из петербургских вузов. Подросток увлекается химией, отчего и изготовил самодельную бомбу.

Следователи добавляют, что по факту травмирования молодого человека из-за взрыва самодельной взрывчатки возбуждено дело.

Агентство уточняет, что подросток получил травмы обеих рук. В городском главке МВД сообщали, что у пострадавшего травматическая ампутация кисти. Взрыв произошел около 18:40 мск в районе дома №4 по проспекту Кима. В данный момент молодой человек находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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