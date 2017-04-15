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Европейский вещательный союз (ЕВС) не исключает рассмотрения вопрос об отстранении России от участия в "Евровидение" в следующем году, но подобное решение может быть принято лишь после проведения конкурса в Киеве, который состоится в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕВС Дэвида Гудмана.
В ответ на вопрос о том, может ли он подтвердить сведения СМИ о возможном отстранении РФ от песенного конкурса 2018 года из-за отказа Первого канала транслировать "Евровидение-2017", он ответил, что в данный момент внимание ЕВС сфокусировано на конкурсе в Киеве. "Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события", — цитирует агентство Гудмана.
Ранее ряд СМИ сообщили о том, что из-за отказа Первого канала транслировать песенный конкурс из Киева Россия может быть дисквалифицирована на будущий год.
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В 2017 году российской представительницей была певица Юлия Самойлова. Но 22 марта стало известно о решении Службы безопасности Украины запретить ей на три года въезд в страну за выступление в 2015 году в Крыму. России предлагалось организовать трансляцию выступления Самойловой через спутник или представить другого конкурсанта. В итоге Первый канал отказался транслировать "Евровидения-2017".
Отметим, что финал песенного конкурса в текущем году должен состояться 13 мая.
Комментарии
допи*делись ...
в писании сказано: и останутся одни долбо@бы.
Не нужен нам берег турецкий ...
Если в этом году Первый канал не будет транслировать песенный конкурс,то в "наказание" ему запретят трансляцию и в следующем году ))) Согласен с гостем 09:13 ))
Если так пойдёт дальше, то лет через 5-10 с Вовой никто за руку здороваться не будет.
15.04.2017 10:00 - гость -
А Вова это кто?Твой друган?
не, Вова это его собутыльнеГ!
Мухи против мёда? Чтобы капиталисты сами по собственному желанию отказались от рекламы на аудиторию в сотни миллионов? Это что за СМИ написали этот бред?