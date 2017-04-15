Суббота, 15 Апрель, 10:43

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 56,29
€ 59,78
Brent
$ 51,5
9°
Обь
292см +28

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Ледоход на Оби Пасха-2017Паводок на Алтае – 2017
Новости

ЕВС не исключает возможное отстранение РФ от "Евровидения" в следующем году

, ИА "Амител"
Данное решение могут принять лишь после песенного конкурса на Украине

Фото: poluostrov-news.com

Европейский вещательный союз (ЕВС) не исключает рассмотрения вопрос об отстранении России от участия в "Евровидение" в следующем году, но подобное решение может быть принято лишь после проведения конкурса в Киеве, который состоится в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕВС Дэвида Гудмана.

В ответ на вопрос о том, может ли он подтвердить сведения СМИ о возможном отстранении РФ от песенного конкурса 2018 года из-за отказа Первого канала транслировать "Евровидение-2017", он ответил, что в данный момент внимание ЕВС сфокусировано на конкурсе в Киеве. "Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события", — цитирует агентство Гудмана.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что из-за отказа Первого канала транслировать песенный конкурс из Киева Россия может быть дисквалифицирована на будущий год.

Читайте также: Первый канал отказался транслировать "Евровидение-2017"

В 2017 году российской представительницей была певица Юлия Самойлова. Но 22 марта стало известно о решении Службы безопасности Украины запретить ей на три года въезд в страну за выступление в 2015 году в Крыму. России предлагалось организовать трансляцию выступления Самойловой через спутник или представить другого конкурсанта. В итоге Первый канал отказался транслировать "Евровидения-2017".

Отметим, что финал песенного конкурса в текущем году должен состояться 13 мая.

Читайте также в сюжете: Евровидение-2017
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

15.04.2017 09:12
- гость -

допи*делись ...

0  0
15.04.2017 09:13
- гость -

в писании сказано: и останутся одни долбо@бы.

0  0
15.04.2017 09:28
- гость -

Не нужен нам берег турецкий ...

0  0
15.04.2017 09:40
- гость -

Если в этом году Первый канал не будет транслировать песенный конкурс,то в "наказание" ему запретят трансляцию и в следующем году ))) Согласен с гостем 09:13 ))

0  0
15.04.2017 10:00
- гость -

Если так пойдёт дальше, то лет через 5-10 с Вовой никто за руку здороваться не будет.

0  0
15.04.2017 10:39
- гость -

15.04.2017 10:00 - гость -

А Вова это кто?Твой друган?

0  0
15.04.2017 10:40
дед

не, Вова это его собутыльнеГ!

0  0
15.04.2017 10:40
гость

Мухи против мёда? Чтобы капиталисты сами по собственному желанию отказались от рекламы на аудиторию в сотни миллионов? Это что за СМИ написали этот бред?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< апрель 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10:30
Новый сервис такси с проездом от 49 рублей заработал в Барнауле. Реклама
В сервисе Easycabs также действует безналичный расчет
10:29
Ввести обязательный ЕГЭ по россиеведению предложили в Общественной палате 1
09:58
СМИ: Пентагон не нуждался в разрешении Трампа использовать "мать всех бомб" 0
09:38
Как выбрать пасхальный кулич в магазине? 1
09:24
ЕВС не исключает возможное отстранение РФ от "Евровидения" в следующем году 8
08:57
Поиски безвестно пропавшего 14-летнего мальчика начались в Барнауле 0
08:29
Пострадавший при взрыве в Петербурге студент сам изготовил взрывчатку - СКР 0
07:34
Власти Барнаула за три года хотят избавиться от 122 объектов недвижимости 11
07:03
Откуда берется Благодатный огонь? 20
06:32
Дом, созданный по дизайнерскому проекту, продают в Барнауле за 14,5 млн руб 4
06:01
Как будет работать общественный транспорт в пасхальную ночь в Барнауле? 2
05:08
Теплую погоду с дождями ожидают в Алтайском крае 15 апреля 0
04:29
Чем пасха отличается от пасхального кулича? 6
03:13
Яйцо против кукурузы: показываем проверку вареного продукта на прочность 0
02:07
Вышел трейлер фильма про каннибалов с Киану Ривзом и Джейсоном Момоа 0
01:11
Лак и крем от морщин наносят удар по репродуктивному здоровью женщины 0
00:15
Планшеты и смартфоны мешают сну маленьких пользователей 0
23:01
Турчинов призвал "не проскочить границу" при наступлении на Донбасс 1
22:14
США уничтожили "матерью всех бомб" 36 боевиков ИГ в Афганистане 0
21:07
Путин заработал в 2016 году около 9 миллионов рублей 12
20:59
Ледоход на Оби в Барнауле набрал полную силу. Трансляция 4
20:13
Экс-сотрудник банка пойдет под суд за незаконные денежные переводы на Алтае 2
19:52
Amic.ru покажет прямую трансляцию праздничного богослужения в честь Пасхи 0
19:36
Замглавы МИД РФ ответил на критику в адрес постпреда России в ОНН 2
19:22
Черное кольцо зависло в небе над Новосибирском. Видео 1
19:08
Коротко о главном: дорожные ямы, осыпающиеся фасады и ЧС в Рубцовске
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 апреля
18:50
Великая суббота: особенности богослужения 1
18:33
Новые камеры ГИБДД в Барнауле будут фиксировать проезд "на красный" 3
18:24
Пасха – пальчики оближешь: удивительное блюдо для вашего праздничного стола 2
18:03
Глава Петербурга подарил пострадавшей в метро девушке из Барнаула планшет 2
17:48
Range Rover протаранил ограждение в центре Барнаула. Фото 2
17:36
Красим яйца на Пасху: 10 простых и безопасных способов 0
17:24
Управляющие компании Барнаула могут потерять лицензии за разрушение фасадов 2
17:13
20-летняя жительница Новосибирска с ноутбуком застряла в диване 3
17:04
Грузовой поезд столкнулся со школьным автобусом под Омском, есть жертвы 0
16:48
Режим ЧС ввели в Рубцовске из-за подтопления жилых домов 0
16:36
Житель Барнаула сломал ребра девочке во время занятий по развитию речи 7
16:23
Новосибирцы с тортом и шарами отпраздновали день рождения дорожной ямы 0
16:14
Трое жителей Рубцовска идут под суд за похищение человека 2
16:07
Минздрав будет вести регистры ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом 1
15:52
Когда ждать "настоящий" ледоход на Оби в Барнауле? 1
15:34
Неизвестный похитил у пожилого барнаульца 50 тысяч рублей 1
15:26
NASA нашло на спутнике Сатурна условия для возникновения жизни 0
15:17
Бийские власти решили закрыть Дворец культуры, где занимались 400 человек 4
15:06
Главный следователь Алтая и омбудсмен будут защищать граждан совместно 1
14:52
Общественные слушания по генплану Барнаула могут перенести на осень 4
14:41
Мужчина погиб после падения из окна барнаульской многоэтажки 13
14:34
Какая погода будет на Пасху в Алтайском крае? 0
14:23
Туман окутал Обь в Барнауле. Фото 5
14:13
Автовокзал Барнаула начал продажу билетов на майские праздники 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.