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Европейский вещательный союз (ЕВС) не исключает рассмотрения вопрос об отстранении России от участия в "Евровидение" в следующем году, но подобное решение может быть принято лишь после проведения конкурса в Киеве, который состоится в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ЕВС Дэвида Гудмана.

В ответ на вопрос о том, может ли он подтвердить сведения СМИ о возможном отстранении РФ от песенного конкурса 2018 года из-за отказа Первого канала транслировать "Евровидение-2017", он ответил, что в данный момент внимание ЕВС сфокусировано на конкурсе в Киеве. "Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события", — цитирует агентство Гудмана.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что из-за отказа Первого канала транслировать песенный конкурс из Киева Россия может быть дисквалифицирована на будущий год.

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В 2017 году российской представительницей была певица Юлия Самойлова. Но 22 марта стало известно о решении Службы безопасности Украины запретить ей на три года въезд в страну за выступление в 2015 году в Крыму. России предлагалось организовать трансляцию выступления Самойловой через спутник или представить другого конкурсанта. В итоге Первый канал отказался транслировать "Евровидения-2017".

Отметим, что финал песенного конкурса в текущем году должен состояться 13 мая.