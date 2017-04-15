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Приказ командующего силами США и НАТО в Афганистане генерала Джона Николсона о применении мощнейшей неядерной бомбы не нуждался в одобрении президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

Уточняется, что у Николсона есть постоянные полномочия на использование бомбы GBU-43/B, которую также называют "матерью всех бомб". Отмечается, что она находилась в Афганистане с начала текущего года.

Источник агентства отметил, что Николсон решил использовать "супербомбу" не только ради уничтожения объектов "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России), но и для демонстрации лидерам боевиков своей решимости ликвидировать группировки.

Подчеркивается, что использование "матери всех бомб" в Афганистане не было посланием для какой-нибудь страны, в том числе Северной Кореи.

Напомним, США в четверг, 13 апреля, атаковали бомбой GBU-43/B, чья масса превышает 9,5 тонн, комплекс тоннелей местной ячейки ИГ в уезде Ачин провинции Нангархар. Ранее сообщалось, что в результате удара были уничтожены не менее 36 террористов.