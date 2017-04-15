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Новости

Барнаульцев возмутили опасные игры детей на дорогах

, ИА "Амител"
Один из очевидцев рассказал, что поздно вечером видел перебегавших проезжую часть перед машинами детей

Фото: prizyv.ru

Жители Барнаула обсуждают в соцсетях опасную забаву несовершеннолетних детей. С такой игрой столкнулась одна из жительниц города, а затем рассказала о произошедшем в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Инцидент, по ее словам, произошел поздно вечером в пятницу, 14 апреля, на Новом мосту. Когда женщина ехала по проезжей части, внезапно из находившейся неподалеку группы школьников один выскочил на дорогу и пробежал перед машиной. Остальные его приятели смеялись, наблюдая за происходящим, подчеркивает девушка.

Она отметила, что подросток успел пробежать перед ее автомобилем, подчеркнув, что издалека детей видно не было.

Также жительница Барнаула задается вопросом, почему дети находились на улице около 12:00 часов ночи, а также интересуется, "что это за развлечение такое?"

В комментариях один из пользователей отметил, что данная забава у детей называется "Беги или умри". Другие порекомендовали обратиться по факту произошедшего в полицию, подчеркнув, что такая забава для детей может обернуться серьезной проблемой для водителей.

 

 

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.04.2017 10:57
- гость -

Что за люди видят такое, а потом об этом в социальных сетях пишут. Почему бы на месте детям уши не оборвать или в полицию попросить это сделать.

0  0
15.04.2017 11:17
- гость -

Почему бы на месте детям уши не оборвать...

Ну не женщине-же это делать.А потом неприкосновенность чужих детей...Тут со своими то порой бывают проблемы.иной раз прежде чем просто прикрикнуть,ни однажды подумаешь.кому чадо пожалится!

0  0
15.04.2017 11:21
- гость -

они же дети

0  0
15.04.2017 11:55
Алекс

Сейчас у всех мобильник в кармане, если это был Новый мост, так ГИБДД очень близко, приедут сразу. Когда мы были детьми, перед машина не бегали, но нитки через дорогу натягивали, и бутылки с горящим бензином иногда бросали. Сейчас стыдно.

0  0
15.04.2017 12:14
- гость -

Уши оборвать... Один напинал, арестовали.

0  0
15.04.2017 12:28
- гость -

это и есть естественный отбор.

0  0
15.04.2017 12:38
Гость

Наблюдение единственного водителя выдаются за позицию большого числа людей (Барнаульцев). Вот идеи новых новостей: - Барнаульцев возмутили люди, курящие в общественных местах - Барнаульцев возмутили люди, который бросают мусор везде, кроме мусорного ведра - Барнаульцев возмутили люди, которые каждый год делают дороги, а сделать не могут - Барнаульцев возмутили люди, который выгуливают собак, а какашки за ними не убирают - Барнаульцы возмущены фактом, что ТЭЦ как дымили, так и дымят, хотя пора бы и газ их перевести.

0  0
15.04.2017 14:19
- гость -

Куда смотрит полиция? Следят за навальнышами?

0  0
15.04.2017 14:33
- гость -

Почему кашолка то в 12 ночи где то по мостам шариться (куда муж и менты смотрят) ???

0  0
15.04.2017 14:38
- гость -

Барнаульцев возмутили опасные игры детей на дорогах. Правильно написать-"барнаулку возмутили"

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