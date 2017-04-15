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Жители Барнаула обсуждают в соцсетях опасную забаву несовершеннолетних детей. С такой игрой столкнулась одна из жительниц города, а затем рассказала о произошедшем в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Инцидент, по ее словам, произошел поздно вечером в пятницу, 14 апреля, на Новом мосту. Когда женщина ехала по проезжей части, внезапно из находившейся неподалеку группы школьников один выскочил на дорогу и пробежал перед машиной. Остальные его приятели смеялись, наблюдая за происходящим, подчеркивает девушка.

Она отметила, что подросток успел пробежать перед ее автомобилем, подчеркнув, что издалека детей видно не было.

Также жительница Барнаула задается вопросом, почему дети находились на улице около 12:00 часов ночи, а также интересуется, "что это за развлечение такое?"

В комментариях один из пользователей отметил, что данная забава у детей называется "Беги или умри". Другие порекомендовали обратиться по факту произошедшего в полицию, подчеркнув, что такая забава для детей может обернуться серьезной проблемой для водителей.