Фото: prizyv.ru
Жители Барнаула обсуждают в соцсетях опасную забаву несовершеннолетних детей. С такой игрой столкнулась одна из жительниц города, а затем рассказала о произошедшем в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Инцидент, по ее словам, произошел поздно вечером в пятницу, 14 апреля, на Новом мосту. Когда женщина ехала по проезжей части, внезапно из находившейся неподалеку группы школьников один выскочил на дорогу и пробежал перед машиной. Остальные его приятели смеялись, наблюдая за происходящим, подчеркивает девушка.
Она отметила, что подросток успел пробежать перед ее автомобилем, подчеркнув, что издалека детей видно не было.
Также жительница Барнаула задается вопросом, почему дети находились на улице около 12:00 часов ночи, а также интересуется, "что это за развлечение такое?"
В комментариях один из пользователей отметил, что данная забава у детей называется "Беги или умри". Другие порекомендовали обратиться по факту произошедшего в полицию, подчеркнув, что такая забава для детей может обернуться серьезной проблемой для водителей.
Комментарии
Что за люди видят такое, а потом об этом в социальных сетях пишут. Почему бы на месте детям уши не оборвать или в полицию попросить это сделать.
Почему бы на месте детям уши не оборвать...
Ну не женщине-же это делать.А потом неприкосновенность чужих детей...Тут со своими то порой бывают проблемы.иной раз прежде чем просто прикрикнуть,ни однажды подумаешь.кому чадо пожалится!
они же дети
Сейчас у всех мобильник в кармане, если это был Новый мост, так ГИБДД очень близко, приедут сразу. Когда мы были детьми, перед машина не бегали, но нитки через дорогу натягивали, и бутылки с горящим бензином иногда бросали. Сейчас стыдно.
Уши оборвать... Один напинал, арестовали.
это и есть естественный отбор.
Наблюдение единственного водителя выдаются за позицию большого числа людей (Барнаульцев). Вот идеи новых новостей: - Барнаульцев возмутили люди, курящие в общественных местах - Барнаульцев возмутили люди, который бросают мусор везде, кроме мусорного ведра - Барнаульцев возмутили люди, которые каждый год делают дороги, а сделать не могут - Барнаульцев возмутили люди, который выгуливают собак, а какашки за ними не убирают - Барнаульцы возмущены фактом, что ТЭЦ как дымили, так и дымят, хотя пора бы и газ их перевести.
Куда смотрит полиция? Следят за навальнышами?
Почему кашолка то в 12 ночи где то по мостам шариться (куда муж и менты смотрят) ???
Барнаульцев возмутили опасные игры детей на дорогах. Правильно написать-"барнаулку возмутили"