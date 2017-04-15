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Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что современная мировая обстановка имеет признаки новой холодной войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкой газете Bild, передает ТАСС.
Горбачев подчеркнул, что речь политиков и высокопоставленных военных стала более воинственной, а доктрины сейчас получают все более жесткие формулировки. При этом СМИ "все подхватывают и подогревают еще больше".
Еще одни признаком бывший президент назвал ухудшение отношений между крупными державами. "Появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки холодной войны", — констатировал Горбачев.
В ответ на вопрос о "неизбежности новой гонки вооружений" Горбачев отметил, что в некоторых регионах "она уже идет полным ходом". "Войска перебрасываются в Европу, в том числе тяжелая техника, как танки и бронетранспортеры. Не так давно войска НАТО и России стояли довольно далеко друг от друга. Теперь они стоят нос к носу", — цитирует его РИА Новости.
Комментарии
а акимфий предупреждал
Неужели заметил? Поймали ковбои трех индейцев: вождя племени, простого индейца и индейца по прозвищу Орлиный Глаз, заперли их в сарае и поставили охрану. День проходит, второй проходит, на третий день смотрят - сбежали индейцы. Ковбои в погоню, поймали их и спрашивают, как им удалось сбежать. А вождь им отвечает: "День мы сидим, другой день сидим, а на третий день Орлиный Глаз заметил, что у сарая нет одной стены."
Жив еще что-ли?
15.04.2017 13:35 - гость - Жив еще что-ли?
Плешивый боты не заметно не двинет (не один баян порвут на поминках)
Она и не кончалась.
Да, уж - ШША занялась внутренней политикой, постреливают в Сирии, испытываю ракеты на Афгане... Зачем портить свою территорию, когда можно попугать и демонстрировать остальным...