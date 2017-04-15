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Экс-президент СССР Михаил Горбачев считает, что современная мировая обстановка имеет признаки новой холодной войны. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкой газете Bild, передает ТАСС.

Горбачев подчеркнул, что речь политиков и высокопоставленных военных стала более воинственной, а доктрины сейчас получают все более жесткие формулировки. При этом СМИ "все подхватывают и подогревают еще больше".

Еще одни признаком бывший президент назвал ухудшение отношений между крупными державами. "Появляется ощущение, что мир настраивается на новую войну. То есть, можно констатировать все признаки холодной войны", — констатировал Горбачев.

В ответ на вопрос о "неизбежности новой гонки вооружений" Горбачев отметил, что в некоторых регионах "она уже идет полным ходом". "Войска перебрасываются в Европу, в том числе тяжелая техника, как танки и бронетранспортеры. Не так давно войска НАТО и России стояли довольно далеко друг от друга. Теперь они стоят нос к носу", — цитирует его РИА Новости.