Фото: vk.com/barneos22

Водитель такси сбил пьяного пешехода в столице Алтайского края, сообщили свидетели аварии в группе Barnaul 22 во "Вконтакте".

Уточняется, что авария произошла в пятницу, 14 апреля, в 22:00. "На Бии <...> вылетел внезапно под машину", — написал автор сообщения, добавив, что скорая быстро добралась до места ДТП и увезла пострадавшего в больницу.

Позже в комментариях свидетели отметили, что пьяный мужчина перебегал дорогу не по пешеходному переходу. Таксист попытался увести машину, однако все равно задел пострадавшего.

Также свидетели отметили, что у пострадавшего диагностировали два перелома.