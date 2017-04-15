Фото: yahoo.com
Центр правительственной связи (GCHQ) в Британии, а также служба контрразведки MI5 открыли набор претендентов на вакансии, которые требуют знания русского языка и российской истории. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на официальное сообщение в разделе вакансий на сайте GCHQ.
В документе сказано, что знание русского языка может открыть перед потенциальными сотрудниками "увлекательную карьеру в разведке".
Кроме владения русским языком, кандидатам нужно разбираться в культуре России, а также истории и политике страны.
"Российская газета" пишет, что претенденты получат новые технические знания, чтобы затем применять их на практике при проведении анализа разведданных.
По данным агентства ТАСС, русскоязычных сотрудников включат в состав оперативных групп разведагентств, они будут сотрудничать с государственными министерствами и ведомствами. Для выполнения этой работы требуются претендентам необходимо обладать аналитическим складом ума, логическим мышлением и умением обращать внимание на детали.
Уточняется, что зарплата сотрудников спецслужб составит 30,490 фунта стерлингов в год (около 2,1 млн российских рубля).
Комментарии
не, я лучше дворником за 7тыщ работать буду
счаз калмазов запишица в агенды.ха ха
Сколько платить обещают? Больше минималки?
30тыщ490вражеских Нам евроф-читать не умешь?
"Об этом пишет "РИА Новости"... "Российская газета" пишет, что... "По данным агентства ТАСС..."
В следующий раз ждём фамилии, имена и фотографии набранных агентов.
живут же люди
Чичас всех хто сюда пишут возьмут на заметку. ГЫ.
Отправил резюмешку, вдруг повезет.
Там полно детей и родственников российских чиновников. Выбирай не хочу. Есть даже такие, что в Россию на Родину возвращаться не хотят никогда. Найти агента сейчас вообще не проблема. В мире правят деньги и недвижимость. Дайте поместье..и любой продаст Родину. Чести и долга у них нет. Они даже от армии мигрируют сразу из России.
Не понятно только, зачем АМИК делает этому рекламу?
Ссылка на источник не работает. И тут обманули
Эко как вы Нас неудачьники не любите то!
А знание английского обязательно? Если нет, то я с удовольствием. P.S. 15:30 удачЬник, тебя не возьмут, русский не знаешь. Можешь не пыжиться.
Два ляма за продажу родины? Что то дешево. Вот за восемь, как Медведев - другое дело. Ну или за новый прицеп "Скиф".
"Там полно детей и родственников российских чиновников. Выбирай не хочу." сюда добавьте мацу, голос и прочих грантоедов и прихлебателей! однако этот шлак видимо нафиг не нужен ни у нас ни у них! ха-ха!
Правильно новых надо набрать,подстраховываются мало ли что случится времена то не спокойные надвигаются.
15.04.2017 16:26 дед
Детей из членов правительства хватит.