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Центр правительственной связи (GCHQ) в Британии, а также служба контрразведки MI5 открыли набор претендентов на вакансии, которые требуют знания русского языка и российской истории. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на официальное сообщение в разделе вакансий на сайте GCHQ.

В документе сказано, что знание русского языка может открыть перед потенциальными сотрудниками "увлекательную карьеру в разведке".

Кроме владения русским языком, кандидатам нужно разбираться в культуре России, а также истории и политике страны.

"Российская газета" пишет, что претенденты получат новые технические знания, чтобы затем применять их на практике при проведении анализа разведданных.

По данным агентства ТАСС, русскоязычных сотрудников включат в состав оперативных групп разведагентств, они будут сотрудничать с государственными министерствами и ведомствами. Для выполнения этой работы требуются претендентам необходимо обладать аналитическим складом ума, логическим мышлением и умением обращать внимание на детали.

Уточняется, что зарплата сотрудников спецслужб составит 30,490 фунта стерлингов в год (около 2,1 млн российских рубля).