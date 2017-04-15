Фото: youtube.com

Первый тизер фильма "Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи" появился в сети. Ролик опубликовали на YouTube-канале Star Wars в пятницу, 14 апреля.

Действие нового эпизода развернется непосредственно после событий, показанных в седьмом. Напомним, что "Звездные войны. Пробуждение силы" вышел в прокат в 2015 году.

Главные роли в новой части киноэпопеи исполнили Джон Бойега, Дейзи Ридли, Оскар Айзек, Адам Драйвер. Кроме этого, в фильме появится Кэрри Фишер, актриса, исполнившая роль принцессы Леи. Она умерла в декабре минувшего года, через пять месяцев после завершения съемок.

Уточняется, что премьера восьмого эпизода состоится 15 декабря текущего года.