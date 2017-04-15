Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru
В Барнауле, на площади Октября, прошло торжественное открытие четырехметрового яйца — символа Пасхи. Мероприятие прошло в субботу, 15 апреля.
На открытии присутствовал митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, который освятил символ Пасхи, установленный на площадке у Молодежного театра Алтая.
Корреспондент Amic.ru уточняет, что яйцо будет стоять на площади Октября в течение двух недель, после чего его увезут к одному из храмов. Также он отметил, что яйцо барнаульцам подарила ИСК "Союз" как символ веры.
Подчеркивается, что рядом с яйцом можно делать фото.
Также сообщается, что на церемонии открытия присутствовали около 150 человек.
Комментарии
Полицая теперь нужно поставить. А то хулиганы укатят.
Яичко Губернатора))))
Все правильно... Масленица отмечалась две недели... 20 апреля - день весеннего равноденствия... Раньше на столб лазили за бутылкой шампанского, сейчас на яйцо...
А разве можно митрополиту в эту субботу от молитвы отвлекаться? Можно ли ему в общественных местах появляться?
На мой вкус они с пятницы должны непрерывно молиться из из кельи (церкви) не выходить до самого воскресенья
"Также сообщается, что на церемонии открытия присутствовали около 150 человек." -------- Надеюсь, акция согласована с властями. Никого не винтят.
Вадила джипа вы водила или богослов?
Вадила джипа вы водила или богослов?
А это чье? А где второе?
Яйцо - символ скрепов современной России!
А говорят строительный бизнес убыточен
Ясен перец согласована. Правильно надеяшься.
Сто пятьдесят человек. А всем остальным восьмиметровый член.
Это яйцо ещё за полгода согласовали, как православный перфоманс.
Одни яйца выкатывают, другие к брусчатке прибивают. Какая разница?
Слово "четырёхметровое" нужно писать слитно
Василию. Не уверен, что 20 апреля - день весеннего равноденствия
Яйцо из чего сделано? Из общероссийских скрепов?
Форма какая то ужасная. Особенно сверху заметно. Хорошо что Фаберже этого не видит.