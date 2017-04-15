Фото: Вячеслав Мельников / Amic.ru

В Барнауле, на площади Октября, прошло торжественное открытие четырехметрового яйца — символа Пасхи. Мероприятие прошло в субботу, 15 апреля.

На открытии присутствовал митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, который освятил символ Пасхи, установленный на площадке у Молодежного театра Алтая.

Корреспондент Amic.ru уточняет, что яйцо будет стоять на площади Октября в течение двух недель, после чего его увезут к одному из храмов. Также он отметил, что яйцо барнаульцам подарила ИСК "Союз" как символ веры.

Подчеркивается, что рядом с яйцом можно делать фото.

Также сообщается, что на церемонии открытия присутствовали около 150 человек.